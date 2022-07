Kontrollen an Bahnhöfen : Männer beißen Polizisten in Bonn und Köln

Am Hauptbahnhof in Bonn gab es am Donnerstag eine Beißattacke. (Archivfoto) Foto: Meike Böschemeyer

Bonn/Köln In Bonn und Köln haben zwei Männer bei Kontrollen an den Hauptbahnhöfen zugebissen. Opfer der Attacken waren in beiden Fällen Bundespolizisten, die Glück im Unglück hatten.



Bei Polizeikontrollen an Hauptbahnhöfen in Bonn und Köln haben zwei Männer sich gegen den Zugriff der Polizei gewehrt, indem sie zubissen. In beiden Fällen blieben die Polizisten unverletzt, weil sie Handschuhe trugen.

Am Donnerstag hatten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 18.30 Uhr am Bonner Hauptbahnhof starken Marihuanageruch wahrgenommen. Als die Beamten daraufhin einen 30-Jährigen aus dem rheinland-pfälzischen Kettig kontrollierten, fanden sie bei ihm Marihuana und Heroin. Zuvor hatte der Mann noch versucht, wegzulaufen. Der Verdächtige wurde allerdings aggressiv, beleidigte die Polizisten zunächst und biss schließlich einem von ihnen in den Finger.

In Köln hatte tags zuvor ein Mann zugebissen, der zuvor mit einer ungültigen Fahrkarte in einem ICE von Frankfurt nach Köln saß. Als die Polizei ihn gegen 19 Uhr kontrollierte, verhielt sich der 28-Jährige nach Polizeiangaben aggressiv und beleidigte eine Beamtin auf sexuelle Weise. Als der Mann aus der Dienststelle der Polizei entlassen werden sollte, biss er einem Polizeibeamten ins Handgelenk. Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu.

