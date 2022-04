Verstärkte Kontrollen angekündigt : Bonner Hauptbahnhof wird für drei Tage zur Waffenverbotszone

Bonn Für drei Tage richtet die Bundespolizei im Mai einen Waffenverbotszone am Bonner Hauptbahnhof ein. Für das Wochenende sind zudem verstärkte Kontrollen angekündigt. Auch andere Bahnhöfe in der Region sind betroffen.

Immer wieder finden Polizisten bei Kontrollen von Reisenden unterschiedlichste Waffen und gefährliche Gegenstände. Um auf die anhaltend hohen Zahlen aufmerksam zu machen, hat die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin für das Wochenende vom 6. bis 8. Mai an den Hauptbahnhöfen in Bonn, Köln und Siegen sowie an den Bahnhöfen in Köln Süd und Siegburg/Bonn eine Allgemeinverfügung "zum Verbot des Mitführens von Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie Messern aller Art" verfügt.