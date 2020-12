Frau wurde von Zug erfasst : Züge halten aktuell nicht am Bonner Hauptbahnhof

Fahrzeuge der Feuerwehr vor dem Bonner Hauptbahnhof. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und in Andernach halten aktuell keine Züge. Am Hauptbahnhof in Bonn mussten Gleise gesperrt werden, weil dort eine Frau von einem Zug erfasst wurde.



Der Bahnverkehr in Bonn ist derzeit stark eingeschränkt: Am Bonner Hauptbahnhof ist eine Frau tödlich verunglückt, zwei Gleise mussten gesperrt werden.

Wie die Bahn mitteilt, werden die Züge aktuell umgeleitet. Die Halte in Bonn am Hauptbahnhof, in Remagen und in Andernach entfallen. Ersatzweise würden die Züge in Bonn-Beuel halten. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe des Vorfalls.

