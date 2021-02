Bus- und Bahnverkehr betroffen : Kranabbau am Bonner Hauptbahnhof verursacht Streckensperrung

Kranabbau am Bonner Hauptbahnhof verursacht Streckensperrung

Am Bonner Hauptbahnhof sorgt ein Kranabbau für Sperrungen und Umleitungen. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Ende Februar wird ein Kran am Bonner Hauptbahnhof abgebaut. Dieser war für die Dachsanierung benötigt worden. Durch den Abbau kommt es zu Umleitungen und Streckensperrungen.

Für die Dacharbeiten der Deutschen Bahn am Bonner Hauptbahnhof wurde ein Kran genutzt. Dieser sollte ursprünglich im Januar wieder abgebaut werden. Wetterbedingt wurde der Termin aber auf das letzte Februarwochenende verschoben.

Ersatzverkehr der Linie 61 und 62

In diesem Zeitraum fahren Ersatzbusse zwischen den Haltestellen „Bonn Hauptbahnhof“ und „Quirinusplatz“. Start der Busse ist auf Steig D1 des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Die Linie 62 in Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle „Bertha-von-Suttner-Platz“ zur Haltestelle „Stadthaus“ auf dem Linienweg der 66 und weiter zum Hauptbahnhof. Sie kommt dort auf dem U-Bahn-Gleis 4 an. Von dort fahren die Bahnen ab U-Bahn-Gleis 3b wieder zurück nach Oberkassel.

Umleitungen der Busse

Auch die Busse sind von Änderungen betroffen. Grundsätzlich erfolgt eine Umleitung der Busse in Richtung Nordstadt und der anderen Rheinseite über den Kaiserplatz, den Hofgarten und das Koblenzer Tor.

Die Haltestelle "Thomas-Mann-Straße" wird für den Busverkehr aufgehoben. Die Fahrgäste werden für die Linien SB 55, 529, 537, 540, 551, 600, 601, 603, 606, 607, 608, 609, 640, N4 und N8 an die Haltestelle "Bonn Hbf./ZOB" verwiesen. Fahrgäste der Linien 550, 602, 604 und 605 können alternativ die Haltestelle "Stadthaus" in Richtung Bornheimer Straße nutzen.

Die Haltestelle "Friedensplatz" wird für den Omnibuslinienverkehr aufgehoben. Als Ersatzhaltestelle für die Linien SB 55, 529, 537, 540, 551, 600, 601, 603, 606, 607, 608, 609, 640, N4 und N8 dient die Haltestelle "Bertha-von-Suttner-Platz/Beethovenhaus" auf der Berliner Freiheit (vor dem Hotel Rheinland) und die Haltestelle "Bonn Hbf./ZOB". Die Fahrgäste werden für die Linien 550, 602, 604, 605 und N1 Richtung Norden an die Haltestelle "Stadthaus" verwiesen.

Die Haltestelle "Bertha-von-Suttner-Platz/Beethovenhaus" in Fahrtrichtung Beuel wird für diese Linien an die Ersatzhaltestelle auf der Berliner Freiheit auf Höhe der Hausnummer 11 (vor dem Hotel Rheinland) beziehungsweise auf die Haltestelle "Bonn Hbf./ZOB" verlegt.

Die Busse in Richtung Weststadt werden über die Südunterführung umgeleitet. Deshalb können folgende Haltestellen nicht angefahren werden:

Die Haltestelle "Herwarthstraße" in Fahrtrichtung Duisdorf, Brüser Berg, Malteser-Krankenhaus und Ückesdorf wird für den Omnibuslinienverkehr aufgehoben. Fahrgäste der Linien 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611 und N2 können die Haltestelle "Bonn Hbf./ZOB" oder "Poppelsdorfer Allee" nutzen. Die Haltestelle wird auch in Fahrtrichtung Bonn Hbf. für den Omnibuslinienverkehr aufgehoben. Als Ersatzhaltestelle dient für die Linien 609, 610, 611 und N9 die Haltestelle "Colmantstraße/Bonn Hbf." in der Quantiusstraße.