Vorfall am Bonner Hauptbahnhof Mann schlägt Obdachloser mit Krücke ins Gesicht

Im Personentunnel des Bonner Hauptbahnhofes soll am Sonntagabend ein noch unbekannter Mann einer Obdachlosen mit einer Krücke ins Gesicht geschlagen haben. Gegen 22 Uhr erschien ein 21-jähriger Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei und gab an, den tätlichen Angriff beobachtet zu haben. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.