Haus der Geschichte für NRW Welche privaten Schätze die Bonner für das neue Museum spenden

Bei dem Küppersbusch-Kochbuch ist das nicht der Fall, wohl aber bei den Objekten, die Ursula Müller in die Sammelstelle bringt. Ein alter Porzellanteller vom Hotel Petersberg geht am Ende in die Bonner Sammlung, eine schöne Haribo-Dose aus den 50er Jahren, die früher Salmiak-Pastillen enthielt, geht an das NRW-Museum. „Als Kinder haben wir diese Süßigkeiten geliebt“, erzählte Müller. „Weil die dreieckigen Pastillen aber so klein waren, haben wir sie immer in Sternform auf unsere Hand geklebt und dann abgeleckt. Ich glaube, das haben damals alle so gemacht. Ich kann mich auf jeden Fall noch gut daran erinnern. Später habe ich in dieser Dose mein Nähzeug aufbewahrt, aber als ich von dieser Aktion hörte, dachte ich, da könnte ich sie mal hinbringen, bevor am Ende meine Kinder sie irgendwann entsorgen.“