Kritik an OB und Bundesregierung : Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg fordert Ende der Kirchturmpolitik

Bonn Auf der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft Haus&Grund Bonn/Rhein-Sieg hat der Vorsitzende Dirk Vianden zum Rundumschlag gegen die Bonner Baupolitik ausgeholt und unter anderem den inzwischen gekippten Berliner Mietendeckel kritisiert.

Dass Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg während der Pandemie keine Veranstaltungen durchführen konnte, bedeutet nicht, dass man zur Untätigkeit verdammt war. Neben der Rechtsberatung, die weitgehend telefonisch oder per Mail weitergeführt wurde, zählte der Vorsitzende der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Dirk Vianden auf der Mitgliederversammlung am Samstag im Haus der evangelischen Kirche einige politische Baustellen auf, um die man sich kümmern musste.

Auch auf lokaler Ebene müsse man am Ball bleiben, sagte er. Als Immobilieneigentümer gehöre man „nicht zur Klientel der Ratsmehrheit“. Bei Haus & Grund frage man sich, wie OB Katja Dörner Bauland mobilisieren wolle. „Wie steht es um die dringend notwendige Zusammenarbeit mit dem Rhein-Sieg-Kreis?“ Vianden bemängelte Leerstand und Sanierungsrückstand der Wohnungen der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten in Tannenbusch, deren Umgang mit ihren Mietern „unwürdig“ sei.

In Sachen Verkehr solle statt einer Sperrung der Rheinuferstraße, einer Umweltspurt auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und einer „Vergewaltigung unseres Cityrings“ erst mal für Alternativen zum Individualverkehr gesorgt werden. Etwa durch Deckelung der ÖPNV-Preise. Stadtwerke, RSVG und RVK täten so, „als hätten ihre Einsatzgebiete rein gar nichts miteinander zu tun“, so Vianden. „Das ist Kirchturmpolitik, mit der wir in unserer Region Bonn-Rhein-Sieg nicht weiterkommen und mit der auch eine Mobilitätswende nicht interessengerecht gelingen wird.“