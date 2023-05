Einsatz in Bonn-Kessenich Feuerwehr löscht Zimmerbrand in der Hausdorffstraße

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Zimmerbrand in Bonn-Kessenich gelöscht. Das Feuer sei etwa gegen 22.20 Uhr in der Souterrain-Wohnung eines vierstöckigen Wohnhauses an der Hausdorffstraße ausgebrochen, so ein Sprecher der Bonner Feuerwehr. Den 30 Einsatzkräften sei es aber schnell gelungen, den Brand zu löschen. Anschließend lüfteten die Einsatzkräfte laut Mitteilung der Feuerwehr die betroffene Wohnung. Drei Bewohnerinnen und Bewohner, zwei von ihnen aus der Brandwohnung, seien vom Rettungsdienst auf eine mögliche Rauchgasvergiftung gesichtet worden. Der Verdacht habe sich allerdings nicht bestätigt, schrieb die Feuerwehr.