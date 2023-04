Doppelhaushalt Stadt Bonn will ab 2024 die Steuern erhöhen

Dass der Bonner Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 „auf Kante“ genäht war, hatten Stadtkämmerin Margarete Heidler und Oberbürgermeisterin Katja Dörner schon vor der Einbringung in den Stadtrat im Dezember 2022 kundgetan. Es folgte ein Rüffel der Kölner Bezirksregierung, die nach einer Prüfung erhebliche Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit äußerte, was Anfang April öffentlich wurde. Am späten Freitagnachmittag um 17.30 Uhr teilte die Stadtverwaltung nun in einer Pressemitteilung mit, dass Steuererhöhungen aus Sicht der Kämmerin unvermeidlich seien.