Sammlerstücke und handgemachter Schmuck Haustürflohmarkt lockt zahlreiche Besucher in die Altstadt

Für all jene, die gern auf Schnäppchenjagd gehen und sich an der rosa Blütenpracht in der Altstadt nicht sattsehen können, dürfte der Flohmarkt am Samstag ein besonderes Erlebnis gewesen sein. Zum Höhepunkt der Kirschblütenwochenenden boten Anwohner vor ihren Hauseingängen, in Hinterhöfen und Kellern jede Menge Trödel, Plunder und Kurioses an. In diesem Jahr geht die beliebte Frühlingstradition in die zwölfte Runde.