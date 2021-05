Ausstieg aus selbst gebauten Immobilien : Hausverwaltung verabschiedet sich nach 51 Jahren

Die Hausverwaltung nennt in der Mitteilung an die Bewohner der Wohnanlage in der Nietzschestraße die Gründe für den Ausstieg. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Bad Godesberg Für die Bewohner der Häuser in der Nietzschestraße in Bad Godesberg kam die Kündigung überraschend. Sie fürchten, dass die Anlage mit 115 Partien kostenintensiv zwangsverwaltet werden muss.



Da staunten die Eigentümer und Mieter der 115 Wohnungen in der Wohnanlage Nietzschestraße 1 bis 25 nicht schlecht: Die Wohnbau Service GmbH informierte sie im April, dass sie zum Jahresende ihre langjährige Verwaltungstätigkeit in sämtlichen zwei- bis siebenstöckigen Häusern entlang des Heiderhofrings beende und den Hausmeistervertrag kündige. 1970 hatte die Wohnbau GmbH die Anlage in Sichtweite ihrer eigenen Zentrale selbst gebaut. Der plötzliche Ausstieg stelle sie und ihren Verwaltungsbeirat völlig überraschend vor vollendete Tatsachen, melden sich nun beunruhigte Eigentümer, die anonym bleiben wollen, beim GA. Man verstehe nicht, warum man nun, wenn nicht schnell eine Nachfolge gefunden werde, eine kostenintensive Zwangsverwaltung fürchten müsse.

Der Verwaltervertrag laufe aktuell aus, da sei es „ein normaler Geschäftsvorgang, dass Verträge auch einmal nicht verlängert werden“, erklärt Anja Kasper für die Wohnbau auf GA-Frage. Deren Service GmbH verwaltet vom Heiderhof aus 4300 Wohnungen in über 100 Eigentümergemeinschaften. Man halte es für transparent, wenn man frühzeitig darauf hinweise, damit beide Parteien genügend Zeit hätten, sich neu zu orientieren, so Kasper. Auf die Frage nach den Gründen sagt sie, interne Angelegenheiten gebe man unter Beachtung des Datenschutzes nicht an Dritte weiter.

In Mitteilung wird die Wohnbau deutlich

In einer Mitteilung an die Eigentümer, die dem GA vorliegt, wird die Wohnbau deutlicher: Man sehe den Ausstieg wegen andauernder und ungerechtfertigter Vorwürfe aus den Reihen der Eigentümer als unvermeidbar an, heißt es da. „Dabei werden seit Jahren immer wieder die gleichen unrichtigen Dinge, wie, dass wir lügen und betrügen würden, behauptet.“

Der Verwaltungsbeirat der Eigentümer wiederum erklärt in einem weiteren internen Schreiben, das dem GA ebenfalls vorliegt, die Entscheidung sei letztlich „auf einen anhaltenden Konflikt“ einer Eigentümerpartei mit der Wohnbau zurückzuführen. Ansonsten sei die Zusammenarbeit aus Sicht des Beirats durchweg positiv gewesen, „wobei Konflikte konstruktiv gelöst werden konnten“. Was die Eigentümer, die sich an den GA wandten, nicht verstehen: Es sei doch wohl nicht ungewöhnlich, dass sich unter 115 Eigentümern und zirka 200 Mietern der eine oder andere Querschläger befinde. Man vermute eher, dass Gründe wie der mögliche Sanierungsstau eine Rolle spielten.

Eigentümerbeirat zuversichtlich

Wie berichtet, renoviert derzeit am nahen Tulpenbauweg die Verwaltung von Arealis Immobilien bis Juni 2022 das 1969 fertiggestellte größte Heiderhofer Hochhaus umfassend. Auch das Bauensemble an der Nietzschestraße habe schon gut 50 Jahre auf dem Buckel, geben Wohnungsbesitzer zu bedenken.