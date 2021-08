Landgericht Bonn : Hautärztin muss nach missglückter Zeh-OP zahlen

Bonn. Eine Bonner Hautärztin muss nach einer missglückten Zeh-Operation Schmerzensgeld an eine Patientin zahlen. Die Patientin hatte sich im Rahmen der Behandlung Verbrennungen zugezogen.

Die missglückte Operation an ihrem linken großen Zeh und den Schmerz jedoch konnte die Patientin nicht einfach wegstecken: Vor dem Bonner Landgericht verklagte sie die Bonner Hautärztin auf 6000 Euro Schmerzgeld, wie Gerichtssprecherin Patricia Meyer am Dienstag auf Anfrage mitteilte: Immerhin war die damals noch 57-Jährige eigens nach Bonn gereist, um sich wegen einer Entzündung am Großzeh, ausgelöst durch einen eingewachsenen Nagel, helfen zu lassen. Die Fachärztin schlug ihr eine Nagelkeiloperation vor, die schließlich am 9. Mai 2018 in den Praxisräumen der Medizinerin stattfand. Durch die Verletzungen, so die Klägerin, sei sie fast fünf Wochen lang krank geschrieben gewesen, da sie ihren Fuß nicht richtig habe belasten können.