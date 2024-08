Bonner Dermatologin berichtet Mehr Fälle von ansteckendem Hautpilz in Bonn, aber Arzttermine sind rar

In der Schale ist ein brauner, unförmiger Fleck zu sehen, umgeben von weißen, pulverartigen Partikeln. „So sieht der aus“, sagt die Bonner Hautärztin Sonja Bonness vom MVZ Dermatologisches Zentrum Bonn. Dabei merkt man ihr die Leidenschaft für die Materie „Pilz“ an. „Das Weiße sind die Sporen und das ist das Gefährliche, was ansteckend ist.“ Der braune Fleck im Glas ist nachgewiesen der Hautpilz Trichophyton tonsurans, der sich gerade in Deutschland verbreitet. Werden etwa Rasiergeräte beim Friseur oder Barbershop nicht ausreichend desinfiziert, kann sich der Pilz schnell ausbreiten.