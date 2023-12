Heißer Stuhl Headhunter suchen neuen Chef für Bonner Gebäudemanagement

Der städtische Eigenbetrieb mit zuletzt rund 500 Planstellen ist zum einen für Instandhaltung, Betrieb, Reinigung und Sanierung der etwa 1000 kommunalen Gebäude einschließlich Schulen, Kitas und Bäder zuständig. Zum anderen fallen Neubauvorhaben in seine Verantwortlichkeit – zuletzt zum Beispiel die Gesamtschule Bonns Fünfte in Kessenich. Um die Dimensionen zu umreißen: Allein für den laufenden Betrieb war in diesem Jahr für das SGB ein Betriebskostenzuschuss von 125 Millionen Euro eingeplant; Investitionen sind in dieser Summe noch nicht enthalten.