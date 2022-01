Rettungseinsatz am Krankenhaus : Mitarbeiterin stürzt an Bonner Helios-Klinik in Baugrube

Eine Frau ist in eine Baugrube am Helios-Klinikum in Bonn gestürzt. Foto: Axel Vogel

Bonn Eine Frau ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen an der Helios-Klinik verletzt worden. Die Mitarbeiterin stürzte rund drei Meter tief in eine Baugrube.



Eine Mitarbeiterin der Helios-Klinik in Bonn ist am Mittwochmorgen in eine Baugrube an einem Verwaltungsgebäude des Krankenhauses gestürzt. Die Frau fiel rund drei Meter in die Tiefe. Sie wurde in die Notaufnahme gebracht, wie eine Sprecherin der Unternehmenskommunikation mitteilte.

Feuerwehr und Polizei waren gegen 7.15 Uhr zu dem Unfall an der Baustelle alarmiert worden. Der Sprecherin zufolge ist die Baugrube eigentlich mit einem Bauzaun gesichert. Dieser lag am Morgen jedoch auf dem Boden und war anscheinend in der Nacht umgekippt, sagt die Sprecherin. Möglicherweise wurde der Bauzaun trotz Sicherung in der Nacht vom Wind umgestoßen.

Die Mitarbeiterin betrat ersten Informationen zufolge die Baustelle und fiel in die Baugrube. Sie wurde sofort gerettet, in die Notaufnahme gebracht und dort versorgt. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist unbekannt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist unklar.

