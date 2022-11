Diskussion um neuen Bodenbelag : Heller Asphalt sorgt für höhere Kosten

Die Bornheimer Straße soll demnächst umgebaut werden. Foto: Stefan Knopp

Bonn Was für die Bornheimer Straße in Bonn abgelehnt wurde, wird zurzeit bei einem Pilotprojekt zum Klimaschutz in Offenbach getestet. Ergebnisse, wie sich der helle Asphalt auf die Hitze in der Stadt auswirkt, gibt es noch nicht.