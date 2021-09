Verwaltung plant Schulausbau in Duisdorf : Helmholtz-Gymnasium braucht mehr Platz

Für den D-Trakt des Helmholtz-Gymnasiums in Duisdorf schlägt die Stadtverwaltung einen Ersatzneubau vor. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Einen Um- und Anbau könnte es nun doch schon bald am Helmholtz-Gymnasium in Bonn-Duisdorf geben. Hauptgrund ist die steigende Zahl an Grundschülern in Bonn mit einer Empfehlung zum Besuch eines Gymnasiums.

Tempo ist in die Planung der Verwaltung der Stadt Bonn bezüglich des Um- und Ausbaus am Helmholtz-Gymnasium (HHG) in Duisdorf gekommen. Wie aus einer Beschlussvorlage für den Schulausschuss hervorgeht, schlägt die Verwaltung die Einrichtung von jeweils fünf Klassenzügen an der Schule vor. Der Grund ist die steigende Zahl von Grundschülern in Bonn, die eine Empfehlung für den Besuch eines Gymnasiums erhalten. Weil das HHG zudem eine Schule des Gemeinsamen Lernens für Schüler mit Förderbedarf ist, braucht die Einrichtung auch hierfür mehr Räume.

Die Beschlussvorlage beinhaltet einen Ersatzneubau für den D-Trakt der Schule, für den mittelfristig ohnehin eine Sanierung anstehe. Den Vorschlag der Verwaltung zur Erweiterung auf fünf Züge an der Schule sowie zum Umbau können die Mitglieder des Schulausschusses sowie jene des Betriebsausschusses Städtisches Gebäudemanagement (SGB) mit Empfehlungen unterstützen, bevor der Stadtrat seine Zustimmung geben kann. Die nächste Sitzung des Schulausschusses ist für Donnerstag, 7. Oktober, vorgesehen.

Planungen sollen schnell beginnen

Wie dringlich die Verwaltung die Situation bewertet, geht ebenso aus der Beschlussvorlage hervor. Sofern es grünes Licht seitens der Politik gibt, solle die Verwaltung beauftragt werden, „so schnell wie möglich mit den Planungen zur Umsetzung des dafür erforderlichen Raumprogramms“ zu beginnen. Dazu gehört auch der Umbau der bisherigen Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Hier sollen weitere Klassenräume entstehen, um allen Schülern nach der Erweiterung auf fünf Züge Platz zu bieten. Zudem sollen Differenzierungsräume geschaffen werden: Hier können Schüler mit Förderbedarf Inhalte gemeinsam mit Lehrern intensiver nacharbeiten. Bisher ist das HHG in der Regel vierzügig, teilt das Presseamt der Stadt auf GA-Anfrage mit. Eine Erweiterung auf fünf Eingangsklassen gebe es aber „ausnahmsweise“ schon jetzt im Schuljahr 2021/2022, heißt es weiter.

Grundlage für den Vorschlag, fünf Züge ab der Eingangsklasse am HHG einzurichten, ist eine Prognose des Statistischen Landesamtes NRW. Demnach gab es im Schuljahr 2020/21 in Bonn 12 230 Grundschüler. Diese Zahl soll bis zum Schuljahr 2033/34 um 1535 Schüler auf voraussichtlich 13 765 ansteigen. Unter Berücksichtigung einer Übergangsquote von etwa 55 Prozent beim Wechsel in die Sekundarstufe I rechnet die Bonner Stadtverwaltung derzeit mit zusätzlichen 299 Plätzen in der Jahrgangsstufe fünf an Gymnasien bis 2033/34. Zudem geht die Verwaltung von einer hohen Anzahl auswärtiger Kinder aus. Zugleich werden Gymnasien in privater Trägerschaft nicht in die Überlegungen einbezogen, da es dort autarke Verfahren bezüglich der Kapazitäten und Aufnahmeverfahren gibt.

Auswirkungen hat die Frage, wie viele Eingangsklassen es an städtischen Gymnasien in Bonn gibt, auch auf die Obergrenzen bei der Schülerzahl pro Klasse. Laut Beschlussvorlage seien die Grenzen in den vergangenen Jahren ausgeschöpft worden: bei drei Zügen bis zu 31 Schüler pro Klasse, bei vier Zügen bis zu 30 Schüler. Und auch bei Schulen des Gemeinsamen Lernens, zu denen auch das HHG gehört, habe die Bandbreite von 25 bis 29 Schülern pro Klasse nicht unterschritten werden können. Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es dafür die Möglichkeit – wenn in jeder Klasse des Eingangsjahrgangs mindestens zwei Schüler einen sonderpädagogischen Bedarf haben.

Helmholtz-Gymnasium eignet sich für zügigen Umbau

Bei der Frage, welches Gymnasium sich für einen zeitnahen Umbau eignet, fiel die Wahl der Verwaltung auf das Helmholtz-Gymnasium, „unabhängig von dem aktuell geplanten Ausbau der Zügigkeit am Tannenbusch-Gymnasium nach Fertigstellung des Neubaus“. Aus „baufachlicher Einschätzung, aber insbesondere auch unter Berücksichtigung der Schülerströme“, eigne sich das HHG, hier zügig einen Umbau vorzunehmen. Vorteil an der Schule sei, dass hier die Sanierung der Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht bereits geplant sei. Zudem könnte die Stadt vermeiden, dass andernfalls für die Zeit einer sonst geplanten Sanierung des D-Traktes Ersatzgebäude aufgestellt werden müssten, um den naturwissenschaftlichen Bereich auszulagern. Stimmt die Politik zu, würden sieben neue Unterrichtsräume sowie sechs Differenzierungsräume gebaut. In einem weiteren Schritt würden zudem freigewordene Räume im A-Trakt ertüchtigt.

Am HHG gibt es derzeit 890 Schüler. 27 Schüler besuchen die Einrichtung im Bereich des Gemeinsamen Lernens, davon werden 19 Schüler zieldifferent unterrichtet. Damit ist gemeint, dass im Bereich der Inklusion nicht das Erreichen eines bestimmten Abschlussstandards das alleinige Unterrichtsziel ist. Diese Schüler werden auch auf Alltagsfragen im Leben vorbereitet.

Zustimmung der Schulkonferenz

Ihre Zustimmung zu dem Vorschlag der Verwaltung habe die Schulkonferenz des HHG bereits ausgesprochen, teilt Schulleiterin Dorothee von Hoerschelmann auf GA-Anfrage mit: „Wir sind sehr dankbar, dass durch den Neubau der naturwissenschaftlichen Räume ein aufwendiger Umbau in unserem Altbau bei laufendem Unterrichtsbetrieb entfällt.“ Einen Bedarf an zusätzlichen Räumen hatte das HHG der Verwaltung nachgemeldet, wie von Hoerschelmann Ende Juni dem GA mitgeteilt hatte. Neun der zehn städtischen Gymnasien hatten zuvor einen Raumbedarf im Zuge der Rückkehr von acht auf neun Schuljahre (G8/G9) angemeldet.

Das HHG hat das Fachraumprinzip. Das alte D-Gebäude beheimatet die Räume der Fächer Kunst und Musik, die auch im Neubau eingerichtet werden. Die Räume dieser beiden Fächer, in denen es fast immer Leistungskurse gebe, müssten während der Umbauphase ausgelagert werden. „Aber das wird gehen“, so von Hoerschelmann. Und auch die geplanten neuen Differenzierungsräume für das Gemeinsame Lernen würden nach Einschätzung der Schulleiterin „dringend benötigt“. Hier sollen jene Kinder eine Einzelförderung erhalten oder sich ausruhen können, die zieldifferent zu beschulen sind.