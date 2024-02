Bonner Karnevalsauszeichnung Hendrik Streeck erhält den Lachenden Amtsschimmel

Es war das 20. Jahrhundert in dem sich der Begriff des „Amtsschimmels“ in Deutschland etablierte. „Den Amtsschimmel reiten“ bedeutet dabei so viel, wie sich bürokratisch verhalten. Auch die Kombinationen des wiehernden, Futter brauchenden oder trabenden Amtsschimmels machten von sich reden, wenn irgendwo mal wieder die geordnete Bürokratie Einzug hielt. Seit 1988 hat sich der Deutsche Beamtenbund (DBB) den Amtsschimmel zu eigen gemacht, um mit seinem Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg Persönlichkeiten zu ehren, die sich in Bezug zum öffentlichen Dienst und seinen Beschäftigten als besonders humorvoll gezeigt haben. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an den Bonner Politiker und Virologen Hendrik Streeck.