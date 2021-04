Bonner Virologe Hendrik Streeck zu Ausgangssperren : Räume schaffen, in denen man sich gefahrlos treffen kann

Bonn Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hält Ausgangssperren alleine nicht für zielführend. Im GA-Interview, das am Montag erscheint, spricht er auch über die Anfeindungen, die er in letzter Zeit erlebt.

In Köln gilt seit dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre, der Bonner Krisenstab will sie bislang nicht durchsetzen. Und auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck hält sie alleine nicht für ein effektives Werkzeug, um die Infektionszahlen nach unten zu drücken. Im GA-Interview, das am Montag erscheint, teilt er die Meinung von Aerosol-Forschern, dass die Gefahr sich anzustecken, in Innenräumen wesentlich größer sei. Besonders besorgt ist über das Infektionsgeschehen in sozial schwächeren Regionen. „Dort, wo viele Menschen auf beengtem Raum, zum Beispiel in Hochhäusern leben, werden sich die Bewohner bei Ausgangssperren verstärkt innerhalb der Häuser treffen. Wir müssen ihnen Räume schaffen, wo sie sich gefahrloser begegnen können als in den Wohnungen.“