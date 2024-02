Parteitag der Christdemokraten in Bonn Hendrik Streeck will auch in den Bonner CDU-Vorstand

Wenn die Bonner Christdemokraten sich am Samstag, 9. März, ab 10 Uhr zum regulären Parteitag in der Beueler Gesamtschule treffen, steht auch die turnusgemäße Neuwahl des Kreisverbandsvorstands an. Fest steht bisher, dass sich Kreisvorsitzender Christoph Jansen erneut um den Vorsitz bewerben will. Ein Mitbewerber ist bisher nicht in Sicht. Auch seine beiden Stellvertreter, Julia Polley und Christian Weiler, treten wieder für ihre Posten an – bisher ebenfalls ohne Gegenkandidaten.