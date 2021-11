Hermann-Wandersleb-Ring einseitig gesperrt : Brand in Karosseriebetrieb in Endenich

Die Feuerwehr nutzte eine Drehleiter, um den Brand zu löschen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Freitagabend hat ein Lackierbetrieb an der Euskirchener Straße in Endenich gebrannt. Die Feuerwehr löschte mit einer Drehleiter. Der Hermann-Wandersleb-Ring war um 19 Uhr noch einseitig gesperrt.



Am Freitagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Karosseriebau- und Lackierbetrieb Ewald Pütz in Endenich gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannte die Werkstatt des Betriebs. Nach ersten Informationen war ein Mitarbeiter vor Ort und konnte den Einsatzkräften Zutritt verschaffen.

Gegen 19 Uhr löschte die Feuerwehr mit zwei Rohren und einer Drehleiter. Das Feuer sei allerdings unter Kontrolle und bald gelöscht, gab ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort bekannt. Es habe sich keine Person verletzt. Der Hermann-Wandersleb-Ring war um 19 Uhr noch einseitig gesperrt.

(ga)