Urteil vor dem Bonner Landgericht : Ein Kilo Heroin auf dem Dachboden gebunkert

Bonn Das Bonner Landgericht verurteilt einen 58-jährigen Drogendealer zu knapp sieben Jahren Haft. Er hatte Süchtige nahe einer Bonner Substitutionspraxis mit Rauschgift versorgt.

Graue Haare, Pferdeschwanz, Hippievergangenheit: Dem Mann auf der Anklagebank ist erkennbar keine Niederlage fremd. Mit sechs Jahren musste er bereits die erste erleben, als seine behütete Kindheit drastisch endete: Seine Eltern hatten ihn an die Großeltern abgegeben, weil die kleine Schwester von Geburt an ein Pflegefall war und sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnten. Das war wie „aus dem Paradies gefallen“, hatte es der heute 58-Jährige in seinem Bonner Drogenprozess beschrieben. Denn das neue Zuhause, das ihn erwartete, war kalt und abweisend – und der Absturz für das Kind groß. So wurde er als unerziehbar in Kinderheimen durchgereicht, bis er auf der Straße landete und einer Hippie-Kommune mit selbstgebastelten Hütten eine Bleibe fand, wo er früh an die Nadel und mit 14 Jahren erstmals in Jugendhaft kam. „Drogenkonsum und Straftaten umfassen seitdem seine gesamte Biografie“, hieß es am Mittwoch im vorerst letzten Urteil vor dem Bonner Landgericht.