Karneval 2024 Sehen Sie hier den Bonner Rosenmontagszug in voller Länge

Beuel · Der Rosenmontagszug in Bonn zieht traditionell Zehntausende Jecken an. Sehen Sie hier das närrische Spektakel in voller Länge!

13.02.2024 , 15:12 Uhr

Der Rosenmontagszug in Bonn startet auf dem Marktplatz am Alten Rathaus. Foto: Benjamin Westhoff

Am 12. Februar war es endlich wieder soweit, der Bonner Rosenmontagszug hat zugleich den Höhepunkt des Bonner Straßenkarnevals eingeläutet. Zahlreiche Besucher säumten bunt verkleidet die Straßen der Innenstadt und freuten sich über ihren Bonner Zoch.