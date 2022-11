11.11. 2022 : Hier finden am 11.11. Partys in Bonn und der Region statt

Am 11.11. finden wieder zahlreiche Karnevalspartys statt. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn / Region Zur großen Freude aller Jecken kann in diesem Jahr wieder ohne Beschränkungen in die neue Karnevalsession gestartet werden. Wir geben einen Überblick, wo in Bonn und der Region am 11.11. gefeiert und geschunkelt wird.



Sessionseröffnung auf dem Bonner Marktplatz

Pünktlich um 11:11 wird der Kanonendonner auf dem Bonner Marktplatz den Beginn der Karnevalssession 2022/23 einleiten. Vor dem alten Rathaus wird traditionell eine aufwendige Bühnenshow vom Festausschuss Bonner Karneval geboten. Höhepunkt der dreistündigen Veranstaltung wird die Vorstellung der neuen Totalitäten Prinz Christoph II. (Wagner) und Bonna Nadine I. (Klein) sein.

Wo: Markt, 53111 Bonn

Wann: Freitag, 11. November ab 11.11 Uhr

AfterJobParty Sessions-Start im Brückenforum Bonn-Beuel

Das Brückenforum feiert am 11.11. mit seiner AfterJobParty den Beginn der fünften Jahreszeit. Mit dabei sein werden die kölschen Bands Cat Ballou, die Höhner, Knallblech sowie Cheerleader des 1. FC Köln und DJ Nico Jansen. Das Livemusik-Programm beginnt um 17.20 Uhr.

Wo: Brückenforum, Friedrich-Breuer-Straße 17, 53225 Bonn

Wann: Freitag, 11. November ab 14 Uhr

Sessionseröffnung im Zeughaus

Die EhrenGarde der Stadt Bonn feiert in diesem Jahr die 11. Sessionseröffnungsfeier im Zeughaus mitten im Herzen von Bonn. Gefeiert wird bei Livemusik von „Kaschämm“ und „Pures Party Glück“.

Wo: Zeughaus / Budapesterstraße 17, 53111 Bonn

Wann: Freitag, 11. November, ab 12 Uhr

Karnevalsparty im Schaukelkeller Hennef

Auch im Schaukelkeller in Hennef können Jecke den Start der Session 2022/23 feiern. Geschunkelt und getanzt wird, mit oder ohne Kostüm, zu Karnevals Hits. Nebenan, im Partyhaus Tenne, beginnt das bunte Feiern bereits um 11.11 Uhr.

Wo: Westerwaldstraße 184, 53773 Hennef-Uckerath

Wann: Freitag, 11. November ab 21 Uhr

„Troisdorf steht Kopp“ in der Stadthalle Troisdorf

Gemeinsam mit Kasalla, Cat Ballou, Klüngelköpp, Druckluft und vielen weiteren Bands startet die Stadthalle Troisdorf am Samstag, 12. November, in die Session. Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Kostümwettbewerb geben.

Wo: Stadthalle Troisdorf, Kölner Straße 167, Troisdorf

Wann: Samstag, 12. November, Einlass ab 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr

Partys in Köln

In Köln finden zum 11.11. traditionell zahlreiche Karnevalspartys statt. Einen kleinen Überblick gibt es hier:

Pappnasparty im Gaffel am Dom

Die traditionelle Pappnasparty im Gaffel Brau- und Wirtshaus am Dom findet in diesem Jahr wieder statt. Neben Gaffel Kölsch und Brauhaussnacks sorgen Party-DJs für Stimmung.

Wo: Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Wann: Freitag, 11. November, Einlass und Beginn um 9.11 Uhr

11.11. om Rhing

Feiern mit Domblick, Livemusik von Miljö und genügend Kölsch: Auf dem Partyschiff der KD begrüßen die Jecken die neue Karnevalssession am Rheinufer der Kölner Altstadt.

Wo: Partyschiff ab Köln-Altstadt

Wann: Freitag, 11. November, Einlass um 10.11 Uhr

Hinweis: Der Einlass ist durchgehend möglich, da das Partyschiff nicht ablegt

Jeckenville Festival im Carlswerk Victoria

Auf dem Gelände des Carlswerk Victoria findet zur Sessionseröffnung gleich ein ganzes Festival statt. In vier Bereichen des Karneval Dorfes können die Jecken in die fünfte Jahreszeit tanzen. Neben kölschen Karnevalsgrößen wie Kasalla und Klüngelköpp legen diverse DJs bis in die frühen Morgenstunden auf.

Wo: Carlswerk Victoria. Schanzenstr 6-20, 51063 Köln

Wann: Freitag, 11. November, Einlass ab 11.11 Uhr

Hinweis: Die Veranstaltung ist ab 18 Jahren

Wolkenburg Alaaf!

Auch in der Wolkenburg gibt es zum 11.11. ein breites Live-Programm. Bei der AfterWorkParty treten unter anderem Miljö und Knallblech auf.

Wo: Wolkenburg GmbH, Mauritiussteinweg 59, 50676 Köln

Wann: Freitag, 11. November, Einlass ab 11.11 Uhr

Väänity Alaaf

Auch der „Bunker“ wird zu Karneval jeck: Im Vanity Club Cologne wird der Sessionsstart etwas anders gefeiert: als „Hip Hop Carnival“.

Wo: Vanity Club Cologne, Hohenzollernring 16-18, 50672 Köln

Wann: Freitag, 11. November, Einlass ab 12 Uhr