Bundeskanzlerplatz in Bonn Hier hat die Regionalvertretung der Europäischen Kommission ihre Büros

Offiziell eingeweiht wurden die Büros am Mittwoch in der Rooftop Lounge im obersten Stockwerk. Mit rund 100 Gästen feierte die Kommission dort auch ihr 70-jähriges Bestehen in Bonn. Oberbürgermeisterin Katja Dörner dankte der Regionalvertretung für ihre langjährige Arbeit. „Die Vertretung hat in den letzten 70 Jahren viel für Bonn geleistet“, sagte Dörner. Bonn sei mit seinen Bewohnern aus 170 verschiedenen Nationen eine Europastadt. Barbara Gessler, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, spürte bereits 2004 das proeuropäische Lebensgefühl der Stadt. Sie leitete einige Jahre die Regionalvertretung in Bonn. „Das Gefühl hat sich bis heute nicht verändert“, sagte sie. „Der Wind in Deutschland ist durch die Krisen aber härter geworden. Deswegen ist unsere Arbeit noch ein Stück weit politscher geworden“, analysierte Gessler. Die Kommissionsvertreter wollen deshalb lokaler arbeiten und „die Botschaften der Bürger“ mit nach Brüssel nehmen. Richard Kühnel, Direktor für Vertretungen und Kommunikation in den Mitgliedsstaaten, sprach sich dafür aus, mehr „Stärke zu zeigen“. „Diese Angst als Sandwisch zwischen den USA und China zerdrückt zu werden, ist aus meiner Sicht falsch. Der europäische Weg ist immer noch das bessere Modell“, sagte der Österreicher. Das sehe man auch an den vielen Menschen, die nach Europa wollen. „Wir brauchen in Europa wieder mehr Selbstvertrauen“, sagte Kühnel.