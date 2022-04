Sommerliche Temperaturen in Bonn und Region : Hier ist das Grillen in Bonn erlaubt

Bonn Zum Wochenende steigen die Temperaturen. Es kann gegrillt werden. Grillen auf öffentlichen Grünflächen ist in Bonn unter Einhaltung bestimmter Vorgaben erlaubt. Hier der Überblick.

So ist das Grillen an öffentlichen Plätzen zum Beispiel nur dann erlaubt, wenn keine Gefahr für andere Personen oder die Umgebung besteht und keine „Belästigungen durch Rauch, Geruch und Flugasche zu befürchten sind“, heißt es in dem Änderungsbeschluss. Die genauen Regelungen zum Grillen an öffentlichen Plätzen unterliegen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde.