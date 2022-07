Käsebrötchen, Burritos und Burger : Hier kann man im Bundesviertel zu Mittag essen

Bonn Im ehemaligen Regierungsviertel arbeiten rund 45.000 Menschen. Wo bekommen diejenigen, die nicht im Home Office sind, ihr Mittagessen her? Ein Rundgang um die Mittagszeit zwischen Posttower, World Conference Center und Bundeskanzlerplatz.

Ab halb zwölf füllen sich die Straßen im ehemaligen Bonner Regierungsviertel allmählich mit Menschen. Die meisten sind in Grüppchen unterwegs, ausgerüstet mit Geldbörsen, Wasserflaschen oder Brotdosen. Sie sind auf der Suche: nach Mittagessen oder alternativ einem schattigen Plätzchen, um das Mitgebrachte zu verspeisen. Rund 45.000 Menschen arbeiten nach Angaben der Stadt Bonn hier, ob im World Conference Center, bei der Deutschen Post, der Bundesnetzagentur, bei den Vereinten Nationen, der Deutschen Welle oder in den zahlreichen Museen in der Nähe. Allzu dicht scheint die Gegend zwischen WCCB und Posttower nicht mit gastronomischen Angeboten besiedelt zu sein. „Ach doch, da gibt’s eine ganze Menge“, sagt ein Mitarbeiter der Deutschen Welle. „Viele gehen in die Posttower-Kantine oder unsere Kantine.“ Vor einigen Jahren noch sei das Angebot darüber hinaus eher „mau“ gewesen, das habe sich jedoch geändert.

Kantine der Deutschen Welle ist beliebt

Bundesviertel im Wandel? Mehr Neubauprojekte für Wohnraum Das Bundesviertel ist nach Informationen der Stadt Bonn mit zirka 1,2 Millionen Quadratmetern Bürofläche der mit Abstand wichtigste Büroteilmarkt in Bonn. Das etwa 481 Hektar umfassende Viertel ist stark von Großobjekten geprägt: Die durchschnittliche Bürofläche pro Objekt beträgt im Bundesviertel über 4.100 Quadratmeter. Um das Viertel auch verstärkt als Wohnort zu etablieren, hat der Stadtrat für das Bundesviertel 2021 eine Quote von 65 Prozent für Wohnraum bei Neubauprojekten beschlossen. lüj

Die Leute sammeln sich an bestimmten Punkten: Da ist einmal die berühmte Kantine der Deutschen Welle – vor rund 20 Jahren eröffnet, geführt und bekocht vom ehemaligen Sternekoch Hermann Müller. Hier gibt es täglich wechselnde Speisen und Menüs zur Auswahl, das günstigste Menü kostet weniger als vier Euro. „Zwei Drittel der Gäste sind nicht von der Deutschen Welle“, erzählt Müller, der an der Essensausgabe anzutreffen ist. „Zu uns kommen sie alle.“ An diesem Mittag ist die Kantine voll, auch draußen haben Leute im „Biergarten“ Platz genommen, doch: „Das ist noch weit weg vom Normalbetrieb“, sagt Müller. Noch immer seien viele Arbeitnehmer im Home Office. Aktuell kocht das Team 700 Portionen am Tag, vor Corona waren es rund doppelt so viele. Müller: „Zum Herbst wollen wir wieder die 1000er-Marke knacken.“

Auch ein wiedereröffneter Klassiker am Platz der Vereinten Nationen ist einer der Anziehungspunkte: Vor dem Bundesbüdchen bildet sich ab 12 Uhr eine kurze Schlange. Der Kiosk, der seinerzeit bereits Konrad Adenauer zu seinen Kunden zählte, bietet seit der Wiedereröffnung 2020 auch Backwaren der Bäckerei Mauel an. „Käsebrötchen, Schokocroissant, Laugenstange, läuft alles gut“; sagt Mitarbeiterin Santhana Schlösser. Doch das Kundenaufkommen begrenzt sich auf die Mittagszeit: „Nach 13 Uhr ist es vorbei“, so Schlösser. Aktuell sei wegen der Ferienzeit deutlich weniger los.

Foodtrucks gibt es vor allem seit der Pandemie

Das berichten auch die beiden Mitarbeiter Martin und Tobi im Foodtruck von „Lieblingsburger“ aus Königswinter, die wenige Meter weiter in der Heussallee stehen. „Gerade ist nicht viel los, die Leute haben Ferien, das Wetter ist zu heiß.“ Dass im Bundesviertel Foodtrucks unterwegs sind, ist eine neue Erscheinung: „Lieblingsburger“ ist seit gut zweieinhalb Jahren immer mittwochs vor Ort, seit der Pandemie. „Das waren gute Voraussetzungen für uns, weil hier sonst alles zu hatte“, erinnern sie sich.

Wer sich nicht beschweren kann, sind die Betreiber des Foodtrucks direkt daneben, vor dem sich die mit Abstand längste Schlange gebildet hat. Die beiden Mitarbeiter von „Los Angelinos Street Fusion“ händigen permanent Burger, Burritos und Tacos aus. Bestimmt 50 Personen stehen hier zeitgleich an, teilweise länger als eine halbe Stunde, bis 14 Uhr. Warum sie das auf sich nehmen? „Schmeckt einfach gut, es gibt viel Vegetarisches und Veganes“, sagt eine Mitarbeiterin vom Unternehmen LeanIX in der Friedrich-Ebert-Allee in der Schlange. „Hierher kommen viele Hipster“, sagt ein anderer Anstehender lachend. Der Truck ist ebenfalls mittwochs an der Heussalle, dienstags und donnerstags steht er vor dem Posttower. „Ja, es ist jeden Tag so voll“, sagt Mitarbeiter Ray. Auch „Los Angelinos“ haben ihre beiden Foodtrucks mitten in der Pandemie losgeschickt – und den Geschmack anscheinend getroffen. Nähe der Fritz-Erler-Straße stehen noch zwei weitere Trucks: „Goodmans Burger“ und ein Eiswagen von „Granatella Eis“.

Schwedisches im Pavillon am Bundeskanzlerplatz

Im Pavillon am Bundeskanzlerplatz ist seit 2020 der „Alte Schwede“ zu finden, ein Bistro, das sich der schwedischen Küche verschrieben hat – passend zur Geschichte des Pavillons: Er wurde ab 1952 als Flugagentur der Scandinavian Airlines genutzt. Hier gibt es Frühstück, Salate und skandinavische Klassiker wie Smørrebrød (Butterbrot). „Es kommen viele Leute zum Mittagessen“, berichtet eine Mitarbeiterin. „Aber vor allem am Wochenende sind wir fürs Frühstück ausgebucht.“

