GA gelistet Hier können Sie in Bonn und der Region Weihnachtsbäume kaufen

Jedes Jahr werden Bäume am Weihnachtsbaumstand in Kessenich verkauft. Im Angebot sind Nordmanntannen, Nobilis, Blautannen, Kiefer, Fichten und Schmuckreisig. Die Tannen kommen aus der Eifel, angeboten werden sie ab dem 1. Dezember am Kreisverkehr an der Eduard-Otto-Straße 4. Für Firmen und in der Adventszeit gibt es einen Lieferservice, der vom 1. November bis zum 22. Dezember genutzt werden kann. Der Betrieb bringt Deko-Bäume, die auch online bestellt werden können, bis vor die Tür.