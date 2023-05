Das Macke-Viertel in Bonn feiert „Hier pulsiert einfach das Leben“

Während im Gebäude des Bonner Kunstvereins am Hochstadenring die Ausstellung von Tolia Astakhishvili zu sehen ist, in der die Künstlerin das Wohnen als Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeit unserer Lebensführung thematisierst, sitzt Horst Becker nebenan im Künstlerforum am Empfang der Kunstausstellung und kontrolliert den Einlass. Becker ist Bildhauer, selbst aber nicht an der Ausstellung Ästhetik des Widerstands beteiligt. „Dass die Stadt das Haus finanziert und die Raumkosten bezahlt, ist eine tolle Sache. Außerdem kommt uns die Nähe zur Alanus-Hochschule sehr gelegen, sodass wir junge Talente fördern können“, so Becker. Das Künstlerforum bietet regionalen wie internationalen Kunstschaffenden Raum für zeitgenössische Themen.