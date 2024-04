„Treppchen“ in der Südstadt „Hier wurde das erste bayerische Bier in Bonn ausgeschenkt“

Das „Treppchen“ liegt auf halbem Weg zwischen Bundeskunsthalle und der Wohnung von Eva Kraus an der Kaiserstraße. Abends, auf dem Heimweg bietet sich die Einkehr an der Weberstraße an. Natürlich nicht immer. Aber die Intendantin der Bundeskunsthalle hat gute Gründe. Das Treppchen ist ihr Lieblingslokal. Es erinnert sie an Zuhause – an München. Halt a bissel Wirtshauskulisse für Exilbayern. Sie lacht. Und da hat man ein denkbares Vorurteil bereits revidiert. Dass sie nämlich wegen ihrer Profession – Kunstgeschichte und Design – und wegen ihres Werdegangs eigentlich mehr auf Modern steht. „Nö“ sagt sie. „Mir gefällt die Energie, die in diesem Lokal steckt.“