Hilfe aus Bonn für die Ukraine Amputierte Ex-Soldaten schöpfen Kraft im Fußballteam

Lviv, das frühere Lemberg, ist weit weg von der Front, nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Autos hupen im Feierabendstau; in der Altstadt flanieren die Leute an vollen Geschäften in Renaissance- und Barockgebäuden vorbei; in den schummrigen Kellergewölben der „Kaffeemine“, einer Rösterei, flambiert ein Kellner mit greller Flamme Crème-brûlée-Schälchen am Tisch. Der Alltag wirkt irritierend normal, doch dahinter lodert die monströse Parallelwelt des Krieges. Auch wenn sie gerade einmal nicht mit Brachialgewalt in die Tagesroutine der mehr als 700.000 Einwohner einbricht, setzt sie überall in der Stadt ihre Brandzeichen.