Help eröffnet neues Büro Hilfe aus Bonn rückt näher an Cherson heran

Die Hilfe aus Bonn rückt näher an Cherson in der Ukraine heran. Der Verein Help hat vor wenigen Tagen ein neues Büro in Mykolayiv eröffnet. Von dort aus werden auch Projekte in der rund 70 Kiloemter entfernten Frontstadt am Dnepr organisiert, die mit Bonn seit mehr als einem Jahr durch eine Solidaritätspartnerschaft verbunden ist.