Kampagne gegen sexuelle Belästigung : Die Frage „Ist Luisa hier?“ soll Frauen aus unangenehmen Situationen helfen

Umfrage zur Online-Gewalt : So erleben junge Bonnerinnen Belästigungen im Netz „Nein, danke, kein Interesse“: Rund 70 Prozent der jungen Frauen in Deutschland werden in sozialen Medien beleidigt, bedroht oder gar sexuell belästigt. Das hat eine neue Studie herausgefunden. Doch wo fängt digitale Gewalt an? Betroffene aus Bonn berichten.