Sichere Wasserversorgung Hilfsgüter für Cherson von Bonn-Netz

Die russischen Angriffe zerstören die Infrastruktur, die Ukrainer bauen sie notdürftig wieder auf, am nächsten Tag ist vieles wieder zerstört. So beschreibt Bonn-Netz-Geschäftsführer Urs Reitis die Situation in Cherson, der Stadt im Süden der Ukraine, mit der Bonn seit gut einem Jahr eine Solidaritätspartnerschaft pflegt. Besonders die Wasserversorgung in der Hafenstadt am Schwarzen Meer werde immer wieder getroffen. Deshalb bringt die Stadtwerke-Tochter Bonn-Netz am Montag Hilfsgüter auf den Weg, mit denen der dortige Wasserversorger notwendige Reparaturen durchführen kann.