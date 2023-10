„Hinter Bonner Türen“ Neuer GA-Podcast macht Stadtgeschichte hörbar

In diesem neuen Format öffnen die GA-Redakteurinnen Johanna Lübke und Christine Ludewig die Türen zu historischen Gebäuden in Bonn, in denen Außergewöhnliches, Unerwartetes und Skandalträchtiges passiert ist. In den ersten drei Folgen geht es um besagte verhängnisvolle Hochzeit in einem Bonner Gasthaus, unartige Studenten im Uni-Gefängnis und ein Haus für gefallene Mädchen in der Altstadt.