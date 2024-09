Neue Folge „Hinter Bonner Türen“ Wie eine lesbische Bonnerin im 19. Jahrhundert Geschichte schrieb

Doch ihr Privatleben war voller Tragik: Sie war in einer unglücklichen Ehe gefangen und konnte ihre Liebe zu Frauen nicht öffentlich ausleben. Dass Adele Schopenhauer, Schriftstellerin und Schwester des berühmten Philosophen Arthur Schopenhauer, schließlich in ihre Villa in der Wilhelmstraße einzog, wird im katholischen Bonn für viel Klatsch und Tratsch gesorgt haben. Aber: „Solange man von dem sexuellen Aspekt der Beziehung nichts mitbekam, konnte man so tun, als ob die beiden nur ein inniges Freundinnenpaar sind“, sagt Historikerin Isabel Busch vom Haus der Frauengeschichte in Bonn.