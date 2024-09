Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt Hinter digitaler Gewalt steckt auch reale Gewalt

So hat die Beratungsstelle in den vergangenen Jahren immer wieder mit neuen Teilbereichen des Komplexes sexualisierter Gewalt zu tun gehabt: In den 90er Jahren rückte sexuelle Gewalt gegenüber Jungen und Männern zusätzlich in den Fokus sowie das Thema Missbrauch in Institutionen. Seit der Jahrtausendwende und vor allem in den vergangenen zehn Jahren spielt auch der Bereich sexualisierte Gewalt im Digitalen eine große Rolle. „Digitale Mittel erweitern das Spektrum der Gewalt“, sagt Beraterin Heike Fröhlich. Belästigung durch pornografische Inhalte auf dem Handy oder Erpressung mit manipulierte Fotos und Videos hatte es in den 80ern noch nicht gegeben. „Die Möglichkeiten sind da unendlich. Und hinter digitaler Gewalt steckt auch immer reale Gewalt“, weiß Fröhlich. Zudem bemerken die Beraterinnen, dass auch das sogenannte „Victim Blaming“, die Umkehr des Täter-Opfer-Verhältnisses, nach wie vor ein großes Problem darstellt – analog wie digital.