Münsterplatz in Bonn : Historisches Spektakel zur Enthüllung der Beethoven-Statue

Bonn Das Spektakel um die Enthüllung der Beethovenstatue im Jahr 1845 wird am Sonntag, 14. August, aufwändig nachgespielt. Die Statue auf dem Münsterplatz wird dafür zwei Tage vorher verhüllt.

Es spricht für den guten Ruf, den Ludwig van Beethoven genoss, dass zur Enthüllung einer Statue zu seinen Ehren am 12. August 1845 sogar die Königin von England und der preußische König nach Bonn kamen. Queen Elisabeth II. und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren für die Neuauflage dieses historischen Spektakels ebenfalls angefragt, berichtete Ex-Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch am Dienstag. Leider hätten beide abgesagt. "Aber das Briefpapier aus dem Buckingham Palace war schon beeindruckend."

Am 12. August 1845 war für die Enthüllung der Statue der Bonner Münsterplatz mit grünweißen Fahnen und diversen Flaggen geschmückt, und so ähnlich soll es auch beim „Historischen Spektakel“ wieder aussehen. Viele Vereine machen mit, einige wenige, wie die Burschenschaft Alemannia und das Alte Beueler Damenkomitee, gab es damals schon, andere wurden in den Jahrzehnten danach gegründet, etwa der Beueler Schifferverein (1862) und die Bonner Stadtsoldaten (1872) und wurden deshalb gefragt, ob sie sich beteiligen wollen. Auch einige Bürger sind dabei, die sich zuvor bereiterklärt hatten, in Kostüm oder zeitloser Kleidung mitzumachen. Viele hätten vorher Fotos von sich in ihrem Outfit geschickt, erzählte Nimptsch.