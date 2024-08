Sommer 1974 in Bonn Als die Innenstadt wie ein Backofen glühte

Am 15. August 1974 kennt der GA vor allem ein Thema: „Mit 31 Grad im Schatten erlebte Bonn gestern den heißesten Tag des Jahres“, berichtet die Zeitung tags drauf. In der Innenstadt seien stellenweise sogar noch höhere Werte registriert worden. Diese glühe „wie ein Backofen“. Während Autofahrer sich in ihren unklimatisierten Wagen wie in „fahrbaren Saunen“ vorgekommen seien, zählten die Freibäder an nur einem Tag 25.000 Besucher. Der erste Spitzentag des bislang eher mauen Jahres.