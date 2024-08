Hitzecheck in der Region Bonn und Sankt Augustin besser als der Bundesdurchschnitt

Die Deutsche Umwelthilfe hat bei 190 deutschen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern einen „Hitze-Check“ durchgeführt – und dafür mit Hilfe von Satellitendaten analysiert, wie hoch der Anteil der versiegelten Flächen ist und wie viel Grün es pro Quadratmeter gibt. Bonn schnitt in beiden Kategorien „grün“, also besser als der Durchschnitt ab: mit einem Versiegelungsgrad von 44,8 Prozent und einem Grünvolumen von 4,07 Kubikmetern pro Quadratmeter. Troisdorf wurde „gelb“ eingeordnet, also mittelmäßig, mit einer Versiegelung von 47,93 Prozent und 3,66 Kubikmetern Grün pro Quadratmeter. Sankt Augustin schnitt mit 44,13 Prozent bei der Versiegelung „grün“ ab, aber beim Grünvolumen nur „gelb“ mit 2,81 Kubikmetern Grün pro Quadratmeter. Wie kam diese Bewertung zustande?