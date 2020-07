Hochhaus auf dem UN-Campus : Der „Kurze Eugen“ in Bonn ist fast fertig

Der „Kurze Eugen“ in Bonn ist fast fertig

Bonn Das neue Hochhaus auf dem UN-Campus, der „Kurze Eugen“, ist fast fertig. Die Glasfassade ist im 18. und damit letzten Stockwerk angekommen. Im Herbst können die Ersten einziehen.

Stockwerk um Stockwerk ist der „Kurze Eugen“ in den vergangenen Monaten gewachsen. Jetzt sieht das neue Hochhaus auf dem UN-Campus fast fertig aus. Die markante Glasfassade ist im 18. und damit letzten Stockwerk angelangt. Damit sich die Büroräume hinter den rund 7000 Quadratmetern Glas nicht zu sehr aufheizen, wird der Sonnenschutz immer an das Wetter angepasst. So, dass genau die richtige Menge Tageslicht durchkommt.