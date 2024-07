Wetterphänomen und Abstandsregeln Hochhaus-Nachbar am Bundeskanzlerplatz klagt über Scherwinde

Die Bananenstauden und Sonnenblumen im Vorgarten von Rudolf Müller waren mal doppelt so hoch, wie der Bonner erzählt. Aber immer wieder wehe der Wind seit dem Bau des Hochhauses am Bundeskanzlerplatz so stark, dass die Pflanzen umknickten und die Mülltonnen durch die Gegend flögen. Weil er solche Effekte wie auch mehr Schatten befürchtet hatte, habe er vor einigen Jahren Einsprüche gegen den Bau des rund 100 Meter hohen Gebäudes direkt auf der anderen Seite der Reuterstraße eingelegt – aber ohne Erfolg, berichtet Müller. Der Kölner Projektentwickler Art-Invest Real Estate konnte den Neubau wie geplant umsetzen.