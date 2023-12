Hochwasser in Bonn Entspannung am Rhein: Pegel in Bonn fällt wieder

Update | Bonn · Der Scheitelpunkt des Hochwassers im Rhein ist in Bonn am Samstagmorgen offenbar erreicht worden. Seither fällt der Pegel wieder langsam. Dennoch bleiben einige Straßen am Rheinufer weiterhin gesperrt.

16.12.2023 , 22:07 Uhr

57 Bilder Bilder vom Hochwasser in Bonn und der Region 57 Bilder Foto: Frank Homann





Von Anja Wollschlaeger und Michael Wrobel