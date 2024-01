Steigender Pegel Hochwasser führt zu ersten Schäden am Bonner Rheinufer

Der Rheinpegel in Bonn steigt schnell an – und schon richtet das Hochwasser erste Schäden an. Teile der Uferpromenaden auf beiden Seiten des Flusses sind überschwemmt, und unter der Nordbrücke ist sogar ein Geh- und Radweg eingebrochen. Wegen des Hochwassers könne die Stelle aktuell weder untersucht noch repariert werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. „Sobald das Hochwasser zurückgegangen ist, wird die Einbruchstelle abgesperrt, nach der Ursache geforscht und der Bereich wiederhergestellt.“