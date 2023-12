Bedrohliches Hochwasser Bonner Feuerwehr baut mobilen Deich in Niedersachsen auf

Sorgen, dass man nun in Bonn im Ernstfall den Fluten schutzlos ausgeliefert ist, zerstreut Knoff sofort: „Nichts von dem, was wir geliefert haben, ist in unsere lokalen Schutzkonzepte eingebunden.“ So gebe es beispielsweise noch einen weiteren mobilen Deich in der Bundesstadt. Der Teil, der nun in Niedersachsen ist, stammt noch von der Weltklimakonferenz in der Rheinaue. „Dafür mussten wir ein Hochwasserschutzkonzept entwickeln, danach wurden die Einsatzmittel bei uns eingelagert.“ Weitere Hilfen seien zunächst nicht geplant. „Aber das kann sich je nach Lage natürlich ändern“, sagt Knoff.