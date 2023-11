Rhein führt Hochwasser Rheinpegel fällt am Dienstagmorgen leicht

Was die Unternehmen jetzt schon bemerken: immer mehr Treibgut. „Das ist im Moment sehr gefährlich für die Schrauben und Motoren an unseren Schiffen“, sagt Jacek Spalek, der die Rheinfähre Mondorf fährt. Die Holzreste kommen demnach vor allem aus der Sieg und können teure Schäden an den Schiffen verursachen. „Wir müssen sehr vorsichtig fahren. Es geht alles etwas langsamer“, sagt Spalek. Einen kleinen Einfluss habe das dann auch auf die Kunden: Die Überfahrt könne durchaus etwas länger dauern. „Wer knapp kalkuliert hat, kommt dann vielleicht etwas zu spät zur Arbeit“, so der Fahrer. Vor allem im Dunkeln müsse er sehr langsam fahren. Das sei aber aufgrund der starken Strahler am Schiff weiterhin möglich.