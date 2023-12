Hochwasser in Bonn und der Region Rheinpegel steigt in den kommenden Tagen deutlich an

Von Koblenz bis Köln

Am Montag gab die Warn-App Nina bereits eine Hochwasserwarnung für den Mittelrhein zwischen Koblenz und Oberwinter heraus: „Es kann zu Ausuferungen und einer erhöhten Strömung im Uferbereich kommen.“ In Koblenz stand das Wasser bei rund fünf Metern.

Auch in Köln steigt der Rhein: Am Montagmorgen wurde um 7 Uhr ein Wasserstand von 5,79 Metern am Kölner Pegel gemessen. Der Rheinwasserstand stieg mit drei Zentimetern pro Stunde an, meldeten die Stadtentwässerungsbetriebe Köln. Am Dienstag wird um 7 Uhr ein Pegel von 6,28 Metern erwartet – Tendenz steigend.