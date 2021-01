Rheinpegel steigt weiter : Stadt Bonn lässt Autos am Brassertufer wegen Hochwassers abschleppen

Die Stadt Bonn lässt am Brassertufer aufgrund des Hochwassers geparkte Autos abschleppen. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Der Rheinpegel steigt weiter an. Am Sonntagabend oder am Montagmorgen soll er die 7-Meter-Grenze überschreiten. Erste Uferbereiche sind bereits voller Wasser. Am Brassertufer lässt sie Stadt Autos abschleppen. Auch in anderen Orten gibt es Maßnahmen.



Geschmolzener Schnee und der zuletzt starke Regen sorgen dafür, dass der Pegelstand des Rheins in Bonn aktuell steigt. Seit dem Wochenende gibt es die ersten Überschwemmungen. Der Pegel lag in Bonn am Sonntagmorgen bei 6,60 Metern. Wie das Landesumweltamt mitteilt, werden die Wasserstände des Rheins vermutlich bis in die kommende Woche hinein steigen. Die höchsten Wasserstände sollen dabei entlang des Mittelrheins frühestens am Montag erreicht werden. Laut aktueller Prognosen soll der Pegel in Bonn spätestens am Montagmorgen die 7-Meter-Marke überschritten haben. Bis Mitte der Woche könnte er dann auch über 8 Meter steigen.

Für den Stadtbezirk Beuel kann der am Sonntag erreichte Pegelstand bereits deutliche Auswirkungen haben: Die Beueler Uferpromenade wird bereits ab einem Pegelstand von sieben Metern überflutet. Auch für die Uferpromenade am Rathenauufer zwischen Erster und Zweiter Fährgasse wird es ab einem Pegelstand von sieben Metern kritisch. Die Uferpromenade am Alten Zoll wird ab einem Pegelstand von 7,50 Meter überschwemmt. Einen Überblick aller Auswirkungen von Hochwasser für die Stadt Bonn finden Sie hier.

Wie die Stadt Bonn am Freitag mitteilte, habe der Stadtordnungsdienst bereits damit begonnen, im Bereich Brassertufer Fahrzeughalter dort abgestellter Fahrzeuge zu informieren, damit diese ihre Autos frühzeitig wegsetzen können. Die Stadt weist darauf hin, dass dort geparkte Fahrzeuge ab einem Pegelstand von 6,50 Metern abgeschleppt werden. Freie Parkflächen werden bereits provisorisch abgesperrt. Da am Sonntag noch nicht alle Autos vom Brassertufer verschwunden waren, wurden diese vorsorglich von der Stadt abgeschleppt.

Welche Folgen bei welchem Pegelstand drohen

Der Stadtordnungsdienst wird gefährdete Bereiche des Ufers regelmäßig kontrollieren, wie es heißt. Um das Rheinwasser am Eindringen in die Kanalisation zu hindern, hat der Kanalbetrieb des Tiefbauamtes diverse Schieber im Kanalnetz geschlossen.

Bei einem Wasserstand von 6,20 bis 6,40 Metern muss die Mondorfer Fähre eingestellt werden, bei 6,80 Metern die Schifffahrt auf dem Rhein ihren Betrieb einstellen. Ab sieben Metern werden in Beuel die Dammtore zwischen Wolfsgasse und Ernst-Moritz-Arndt-Straße geschlossen, auf der linken Rheinseite die Zufahrtstraßen zum Rheinufer im Bereich zwischen Schaumburg-Lippe-Straße bis Legionsweg. Die Bushaltestellen „Bad Godesberg Fähre“ und „Bad Godesberg Rheinufer“ werden nicht mehr angefahren, ab 7,40 Metern wird zudem die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter/Bad Honnef-Rhöndorf überflutet. Ab 7,50 Metern wird die Uferpromenade „Am Alten Zoll“ überschwemmt, die ab acht Metern nicht mehr passierbar ist.

Auch SWB Bus und Bahn hat am Freitag mitgeteilt, die Situation beobachten zu wollen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Das betrifft vor allem die Linie 66 im Bereich Königswinter. Sollte der Rhein dort über das Ufer treten, fährt die aus Bonn kommende Linie 66 nur noch bis Königswinter "Clemens-August-Straße". Von hier startet sie in Richtung Siegburg. Zwischen Königswinter und Bad Honnef setzen SWB Bus und Bahn dann Ersatzbusse ein.

Die Daten zum Pegelstand beruhen auf Messungen, die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erhoben werden. Die Messstation befindet sich in Bonn an Rheinkilometer 654,80.

Vorbereitungen in Bad Honnef und Königswinter

Königswinter und Bad Honnef trafen am Freitag Vorkehrungen für ein mögliches Hochwasser an diesem Wochenende . „Wir überlegen gerade, die Insel Grafenwerth mit Zäunen zu sichern“, so die Bad Honnefer Pressesprecherin Christine Pfalz am Freitagmittag. Die erforderlichen Zaunelemente stünden bereit und auch der Bauhof sei vorbereitet. Die Stadt rechne mit einem ähnlichen Hochwasser wie 2018. Vor drei Jahren gab es zwei Hochwasser im Januar, beim zweiten erreichte der maßgebliche Pegel in Andernach einen Stand von 7,69 Meter. Freitagnachmittag stand er bei 4,57 Meter. „Aber wir sind ja geübt“, so Pfalz.

Stadt und Feuerwehr beobachten die Lage

Auch in Königswinter wurden am Freitag Vorkehrungen getroffen. Die Stadt veröffentlichte auf ihrer Internetseite eine Vorwarnung wegen akuter Hochwassergefahr. Auswirkungen hat der weiter steigende Pegel auch auf den Fährbetrieb. Bereits am Samstag stellt die Personenfähre „Nixe“ zwischen Remagen und Erpel den Betrieb ein. Aufgrund des Hochwassers ist ab sofort auch die Fährverbindung zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg außer Betrieb. Bis auf Weiteres setzt dagegen die Fähre Bad Honnef über. „Erst einmal bis Sonntag“ lautete die Auskunft bei der Rheinfähre Königswinter. Voraussetzung: Der Rheinpegel steige nicht schneller als derzeit erwartet. Die Auto- und Personenfähre zwischen Remagen und Linz könnte bei steigendem Pegel am Sonntagabend den Betrieb einstellen.

