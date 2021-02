Nach Höchststand am Sonntag : Der Rheinpegel in Bonn und der Region sinkt wieder

Am Sonntag stieg der Rheinpegel in Bonn auf bis zu 8,31 Meter an. Foto: dpa/Marius Becker

Update Bonn Mit 8,31 Metern hat der Rheinpegel in Bonn am Sonntag einen Höchststand erreicht. Seit Montag sinkt der Wasserstand nun wieder und könnte sich am Dienstag der 7-Meter-Marke nähern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem der Rheinpegel am Sonntag mit 8,31 Metern einen Höchststand erreicht hat, sinkt der Wasserstand nun wieder. Bereits am Montag könnte der Pegelstand die 8-Meter-Marke wieder unterschreiten. Am Dienstag soll sich der Pegelstand laut Prognosen der 7-Meter-Marke nähern. Viel Regen und geschmolzener Schnee hatten seit mehr als einer Woche für Hochwasser in Bonn und der Region gesorgt. Von Freitag bis Sonntag hatte der Wasserstand des Rheins permanent mehr als acht Meter betragen und vielerorts für Überschwemmungen gesorgt.

Marlene Willkomm, stellvertretende Leiterin der Hochwasserschutzzentrale in Köln, hatte Ende der vergangenen Woche von „ganz normalem Winter-Hochwasser“ gesprochen. „Die Feuerwehr beobachtet den Pegelstand und es wird fortlaufend überprüft, ob weitere Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen“, hieß es vom Presseamt der Stadt Bonn. Das Tiefbauamt habe am Freitag eine mobile Wand in der Gunterstraße in Mehlem aufgebaut, die verhindern sollte, dass das Rheinwasser in die Straße läuft. In der Rheinaustraße in Beuel wurden zudem weitere Schieber im Kanalnetz verschlossen.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasser : Rheinpegel in Bonn wurde tagelang falsch gemessen

Bassertufer seit Tagen überflutet

Bereits seit vergangenem Dienstag ist das Brassertufer teils überschwemmt und ab der Ecke Konviktstraße gesperrt. Auch in Beuel ist der Rhein im Bereich des „Bahnhöfchens“ und der „Rheinlust“ über die Ufer getreten. Dort sind die Fuß- und Radwege gesperrt. Am Freitag hat das Tiefbauamt eine mobile Wand in der Gunterstraße in Mehlem aufgebaut, um zu verhindern, dass Wasser in die Straße läuft. Wie die Stadt mitteilte, könnten mit steigendem Pegel noch weitere Sperrungen erfolgen. Einen Überblick aller Auswirkungen von Hochwasser für die Stadt Bonn finden Sie hier.

Foto: Benjamin Westhoff 80 Bilder Hochwasser an Rhein, Sieg und Ahr

Der Schifssverkehr in Bonn wurde Ende vergangener Woche eingestellt. Bereits am Donnerstag war die Schifffahrt am Rhein in Köln wegen des Hochwassers eingestellt worden. Das ist ab einem Wasserstand von 8,30 Metern nötig. Schon in den Tagen zuvor galt in Köln die Hochwassermarke I, bei der Schiffe mit geringem Tempo nur in der Flussmitte fahren dürfen.

Auch in Düsseldorf, Duisburg, Wesel und Rees stieg der Pegelstand des Rheins im Vergleich zu Donnerstagmorgen weiter leicht an, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf ihrer Homepage schrieb.

Der Hochwasserpegel hat in Bonn und der Region weitere Auswirkungen auf den Nahverkehr. Die Stadtbahnlinie 66 fährt nur noch bis zur Haltestelle „Oberdollendorf“. Von dort fahren Pendelbusse zum Bahnhof nach Bad Honnef, wie die zuständigen Stadtwerke Bonn mitteilen. Der Busbahnhof an der Endhaltestelle könne ebenfalls nicht mehr angefahren werden.

Welche Folgen bei welchem Pegelstand drohen

Bei einem Wasserstand von 6,20 bis 6,40 Metern muss die Mondorfer Fähre eingestellt werden, bei 6,80 Metern die Schifffahrt auf dem Rhein ihren Betrieb einstellen. Ab sieben Metern werden in Beuel die Dammtore zwischen Wolfsgasse und Ernst-Moritz-Arndt-Straße geschlossen, auf der linken Rheinseite die Zufahrtstraßen zum Rheinufer im Bereich zwischen Schaumburg-Lippe-Straße bis Legionsweg.

Die Bushaltestellen „Bad Godesberg Fähre“ und „Bad Godesberg Rheinufer“ werden nicht mehr angefahren, ab 7,40 Metern wird zudem die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter/Bad Honnef-Rhöndorf überflutet. Ab 7,50 Metern wird die Uferpromenade „Am Alten Zoll“ überschwemmt, die ab acht Metern nicht mehr passierbar ist. Die Daten zum Pegelstand beruhen auf Messungen, die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erhoben werden. Die Messstation befindet sich in Bonn an Rheinkilometer 654,80.

Fährbetrieb eingestellt

Auswirkungen hat der weiter steigende Pegel auch auf den Fährbetrieb. Bereits am Samstag stellte die Personenfähre „Nixe“ zwischen Remagen und Erpel den Betrieb ein. Auch die Fährverbindung zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg ist außer Betrieb. Zudem musste die Autofähre zwischen Linz und Remagen-Kripp ihren Betrieb einstellen. „Für die Autofähre brauchen wir einen Pegelstand von 7,15 Metern bei Andernach, für die Personenfähre sogar 6,40 Meter – beides mit fallender Tendenz. Andernfalls ist ein sicherer Fährbetrieb nicht möglich“, erklärte Geschäftsführer Udo Scholl.

(ga)