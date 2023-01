Rheinpegel steigt : Bonn steuert auf die „Hochwassermarke I“ zu

Ein Schild weist auf das derzeitige Hochwasser an der Sieg hin. Foto: Ralf Klodt

Bonn Der Rheinpegel in Bonn steigt aktuell deutlich an. Der Pegelstand des Rheins steuert derzeit auf sechs Meter und damit auf die „Hochwassermarke I“ zu. Was bedeutet diese Marke?

Der Pegelstand des Rheins in Bonn ist seit Sonntagvormittag nochmals um mehr als 70 Zentimeter gestiegen und beträgt am Montagvormittag (Stand 16. Januar, 11.15 Uhr) 5,92 Meter. Zur selben Uhrzeit am Sonntag betrug der Pegelstand noch 5,18 Meter. Allein über den späteren Sonntagabend und die Nacht auf Montag hinweg stieg der Wasserstand um einen halben Meter.

Bonn steuert damit aktuell auf die „Hochwassermarke I“ zu – die erste Marke, bei der es langsam kritisch werden kann. Ab einem Rheinpegel von sechs Metern dürfen Schiffe nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren. Aktuell handelt es sich in Bonn noch um ein „kleines Hochwasser“. Davon ist die Rede, wenn der Pegel zwischen fünf und sechs Metern liegt.

Ab einem Pegelstand von 6,50 Metern stellt die Fähre zwischen Bonn-Graurheindorf und Niederkassel-Mondorf ihren Betrieb ein. Bereits gesperrt hat die Stadt Bonn den Fuß- und Radweg am Graurheindorfer Ufer. Ab einem Pegelstand von rund sieben Metern kommt es zu den ersten Überflutungen am Rheinufer in Bonn-Beuel.

Einen Überblick über alle Auswirkungen des Hochwassers in Bonn je nach Pegelstand des Rheins finden Sie hier.

Hochwasser an Sieg und Ahr

Die stärkeren Regenfälle in der Region haben bereits in der vergangene Woche auch die Pegel der Flüsse der Region ansteigen lassen. Nicht nur der Rhein ist von einem Hochwasser betroffen, sondern auch Sieg und Ahr. Die betroffenen Menschen, die an Sieg und Agger leben, sahen sich am Freitag allerdings gut für eine Hochwasserlage vorbereitet. Seit Sonntag sinkt der Pegel an Sieg und Agger bereits wieder. Für die Ahr erwartet das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz noch einen leichten Anstieg auf etwa 1,65 Meter bis Dienstagmorgen. Anschließend soll auch dieser Pegel wieder sinken.

Service Informationen zum Pegelstand Der jeweils aktuelle Pegelstand des Rheins in Bonn ist unter anderem auf der Seite des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz zu finden. Eine automatische Ansage des Pegels Bonn bietet das Wasser- und Schifffahrtsamt unter 0228-19429. Das Infotelefon des Führungs- und Lagezentrums der Feuerwehr Bonn gibt Auskunft bei akuter Hochwassergefahr: Tel. 0228-717171.

Das waren die höchsten Pegelstände in Bonn

Die Stadt Bonn hat in der Vergangenheit bereits einige extreme Hochwasser erlebt. In Erinnerung geblieben sein dürften vielen Bonnern noch die beiden Hochwasser aus den Jahren 1993 und 1995. Das „Jahrhunderthochwasser“ von 1993 war der zweithöchste Pegel, der jemals in Bonn gemessen wurde. Das waren die fünf höchsten Pegelstände, die aufgezeichnet wurden: